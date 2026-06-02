2025年、テスラ車のオーナーたちは車体に「イーロンが狂う前に買った」と書かれたステッカーを貼り始めた。トランプ政権入りし、大量解雇や補助金停止を主導したイーロン・マスクは、なぜ“闇落ち”したのか。左派論客による話題書『マスキズム 新たな独占の時代』は、その背後に「AIによる人類滅亡」を恐れる壮大な思想があると読み解く――。 【画像】『マスキズム 新たな独占の時代』