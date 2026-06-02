「AIは人類を絶滅させる」…それでもイーロン・マスクがAI開発を止めない“恐怖の論理”〈橘玲〉

2025年、テスラ車のオーナーたちは車体に「イーロンが狂う前に買った」と書かれたステッカーを貼り始めた。トランプ政権入りし、大量解雇や補助金停止を主導したイーロン・マスクは、なぜ“闇落ち”したのか。左派論客による話題書『マスキズム 新たな独占の時代』は、その背後に「AIによる人類滅亡」を恐れる壮大な思想があると読み解く――。

【画像】『マスキズム 新たな独占の時代』

「イーロンの闇落ち」

2025年初頭、テスラ車のバンパーに“I bought this before Elon went crazy（イーロンがおかしくなった前に買ったからね）”というステッカーが貼られはじめたという。

24年の米大統領選でドナルド・トランプを全面的に支援したイーロン・マスクは、翌25年1月にトランプの第2期政権が発足すると、政府の無駄な支出を削減する「政府効率化省（DOGE）」のトップに起用された。

その直後にマスクは、連邦職員の大量解雇や補助金の取り消しなどを強行して激しい抗議行動を引き起こし、経営するテスラの車もその標的になった。そこで車のオーナーが自衛のために、「マスクがこんなことになるなんて知らなかった」と釈明する羽目になったのだ。



これは一般に、「イーロンの闇落ち」といわれている。



「SNS依存症でネトウヨになった」とか、「金儲けのためにトランプに媚びを売っている」などが批判の典型で、（ステッカーのように）crazyすなわち「頭がおかしくなった」と決めつけられたのだ。



だが私はずっと、こうした安直な解釈に不満だった。人類を火星に移住させようとするマスクは「クレージー」であることを自分でも認めているが、あれだけ賢いのだから、そこにはなにかしら一貫した論理があるはずなのだ。



クィン・スロボディアンとベン・ターノフの『マスキズム 新たな独占の時代』（樋口武志訳／飛鳥新社）の最大の魅力は、一見、支離滅裂にも思えるマスクの言動の背後に確固としたイデオロギーがあると論じたことだろう。

著者のスロボディアンは左派の歴史家、ターノフは左派のテックライターで、マスクにインタビューしたわけではなく、SNSへの投稿などをもとにして、マスクが体現する世界観（マスキズム）を告発する目的で本書を著した。



南アフリカ出身のマスクをアパルトヘイトを支持する人種主義者（レイシスト）と示唆するなど、偏向を思わせるところもなくはないが、興味深いのはそれでも著者たちがマスクに魅了されていることだ。



マスクは2000年にピーター・ティールとオンライン決済サービスPayPalを立ち上げてから、テスラ（EV）、スペースX（ロケット）、スターリンク（衛星インターネット）、ニューラリンク（ブレイン・マシン・インターフェース）などのベンチャーを次々と創業した。

Twitterを買収してXと社名を変え、のちにChat GPTを開発するオープンAIを共同創業し、サム・アルトマンと袂を分かってからは人工知能企業xAIを立ち上げている。



わずか二十数年でこれだけの事業を成功させたことで、マスクはすでにテクノロジー時代の神話的人物になった。著者たちは、スペースXとアメリカ国防省との関係などに触れつつ、その成功の影に国家からの支援があったことを指摘するが、それでもNASAや行政機関など鈍重な組織を敵に回して事業を拡大していく経緯を描くところは英雄物語のようだ。



その意味では、マスクに批判的なひとだけでなく心酔しているひとも（もちろん、マスクが体現するシリコンバレーの思想や世界観について知りたいひとも）楽しく読めるだろう。

テスラのシンボル「明から暗への反転」

マスクの奇矯とも思える言動の根源に、子どもの頃に愛読したSFがあることはよく知られている。いわばテクノロジーのちからによって、SFの世界を現実のものにしようとしているのだ。



映画『アイアンマン』のモデルになったように、当初のマスクは風変りではあるものの陽性のキャラで、人類を「絶滅」から救うために（まさにSF的に）奮闘する起業家というイメージだった。



政治的には、民主党（バラク・オバマ）を支持するリベラルだったことを本人が認めている。その頃のテスラのシンボルは2008年に販売が始まったスポーツカータイプのEV「ロードスター」だが、23年になるとそれがピックアップトラックの「サーバートラック」になる。この変化を著者たちは次のように書く。

「チェリーレッドのロードスターが持っていた遊び心のある華やかさは（サイバートラックから）消え失せていた。その代わり現れたのは、無塗装のステンレススチールで覆われた巨大な乗り物――スポーツカーというより装甲をまとった殻のようだった。戦場から市中の大通りへと珍しい転身を遂げた1990年代のハマーを思わせるものだったが、生き延びることを主眼としたサバイバリストの美学をより露骨にまとっていた。これは『より良い世界』のための乗り物ではなかった。そのあとに来るであろう世界のための乗り物だった」



サバイバリストは、聖書の黙示録で描かれたような世界の終末が訪れると信じ、それでも生き延びられるよう準備する者たちをいう（「プレッパー」とも呼ばれる）。テスラのソーラーパネルやホームバッテリーのパワーウォール、スペースXのスターリンクは、「プレッパーが必要とするすべてのもの」を提供している。



明から暗へのこの反転は、マスクがクリーンエネルギーによる明るい未来を無邪気に信じられなくなり、よりディストピア的な未来を予感したことと関係していると著者たちはいう。



この暗いビジョンはどこから現われたのか。それを知るためのキーワードが「サイバネティック・コレクティブ（人と機械の融合ネットワーク）」だ。

「AIが人類を絶滅させる」厄災を避けるために

マスクは初期の頃から、AIはやがて超知能を獲得して人類を絶滅させると警鐘を鳴らしていた。



同じ危機感をもつAI研究者は少なくないが、マスクが特異なのは、この災厄を避けるためにAI研究を規制・停止するのではなく、さらに開発を加速させなければならないとすることだ。なぜなら、人類が生き延びる道はAIと融合することしかないのだから。

「AIと人間の共生体になれば、我々自身がAIの集合体になるのだから、邪悪な独裁AIといったものを心配する必要はなくなる」とマスクは述べている。



人間の脳に電極を埋め込むブレイン・マシン・インターフェースを開発するニューラリンクは、人類の運命を賭けたプロジェクトなのだ。



だがここでマスクは、自身のSNSでの体験から、このネットワーク（サイバネティック・コレクティブ）が生身の肉体と同じように、ウイルスによる感染にきわめて脆弱であることに気づく。



SNSで広がっているのは人間の脳のバグをつくウイルスで、この「感染」を止めなければ、サイバネティック・コレクティブが「汚染」され、人類とAIは融合できず、超知能によっていずれわたしたちは絶滅する。もっとも危険なのは、ウォーク（社会正義に目覚めた左派）による「思想ウイルス（マインド・ウイルス）」だ。



「止められないかぎり、ウォーク・マインド・ウイルスは文明を破壊しつづけ、人類は決して火星にたどり着けなくなる」

「ウォーク・マインド・ウイルスを滅ぼせるかどうかだ、それ以外に重要なことはない」



などの言葉から、マスクがこの事態をいかに怖れているかが伝わってくる。こうしてマスクは、ほとんど24時間、中毒者のようにSNSに投稿しつづけ、人類の最後の希望を守ろうとしているのだ――という話になる。



私には、著者たちの分析が正しいかどうかを判断することはできないが、それでもこの大きな影響力をもつ人物を突き動かすイデオロギーを解明しようとした意義は大きい。それがどこまで説得力があるかは、読者が自分で本書を読んで確かめてほしい。



文／橘玲 写真／shutterstock

マスキズム 新たな独占の時代

クィン・スロボディアン (著), ベン・ターノフ (著), 樋口武志（訳）

2026/5/26

2,200円（税込）

320ページ

ISBN： 978-4868011460

もはや資本主義はマスク主義に変わった！



斎藤幸平氏が解説・絶賛！

「思考を操作されないために、

私たちに残された時間は少ない」



その先にあるのは自由か奴隷化か――

かつて大量生産大量消費の社会システムは、

「自動車王」ヘンリー・フォードになぞらえて

フォーディズムと呼ばれた。

いま、SNS、AI、宇宙、世界経済、そして全人類の脳を

「テクノキング」イーロン・マスクが支配しようとしている。

「マスキズム」という名の新たなシステムは

どうやってできたのか。

私たちをどこへ連れて行くのか。



「マスキズム」の特徴とは――

・自立しようとするほど、

Xやスターリンクなど「マスクのインフラ」への接続が必要になる

・国家と対立するのではなく、一体化して独占を強める

・すべてを技術が統治し、人間と機械が一体化する

・選民主義を生み、排他的な反グローバル主義を加速させる



イーロン・マスク個人についてではなく

「マスクを中心とした社会システム」に

初めて目を向けた全米騒然の話題作が日本上陸！



【目次】

はじめに マスク主義は21世紀のOSである

第１章 選民のためだけの未来主義

第２章 上位集合（スーパーセット）

第３章 サービスとしての主権

第４章 電気的自立（エレクトリック・オートノミー）

第５章 アテンション錬金術

第６章 機械と人間の融合

第７章 ヒトラー化するAI

第８章 Ｘという名の国家

終章 マスキズムの4つの未来