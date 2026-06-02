アボカドのレシピ8選をご紹介！ 濃厚でリッチな味わいのアボカドは、実はダイエットの強い味方です。「スーパーフード」と呼ばれるほどビタミンやミネラル、食物繊維が豊富で、ダイエット中に不足しがちな栄養素を手軽に補えます。今回は、数あるアボカドレシピの中でもヘルシーに楽しめるメニューをピックアップ。5分で作れる簡単レシピも多数登場するので、忙しい日にもお試しください。■【置き換えダイエットに】ごま油と塩だ