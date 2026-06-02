【ダイエットにも】アボカドレシピ8選！太りそうは誤解？栄養たっぷりの簡単レシピ8選
アボカドのレシピ8選をご紹介！ 濃厚でリッチな味わいのアボカドは、実はダイエットの強い味方です。「スーパーフード」と呼ばれるほどビタミンやミネラル、食物繊維が豊富で、ダイエット中に不足しがちな栄養素を手軽に補えます。
今回は、数あるアボカドレシピの中でもヘルシーに楽しめるメニューをピックアップ。5分で作れる簡単レシピも多数登場するので、忙しい日にもお試しください。
■【置き換えダイエットに】ごま油と塩だけ！ 無限に食べられるアボカドのお刺身
ゴマ油がアボカドの、香りとコクを際立たせます。味つけは、岩塩だけとシンプルです。切って和えるだけの簡単レシピなので、置き換えダイエットメニューとしても大活躍します。アボカドは熟したものを使うのがおすすめ。トロッとした食感を堪能できて、満足度がアップします。
■【ダイエット中にもおすすめ】アボカドの人気レシピ7選
種を取ったアボカドを器にする、おしゃれなサラダ。アボカドにレモン汁をからめることで、変色を防げます。むきエビやブロッコリーは立てるようにして立体的に盛りつけるのがポイント。見た目も華やかで、パーティーやイベントの一品としても最適です。
アボカド×クリームチーズを組み合わせた食べ応え抜群な一品です。かつお節とレモンじょうゆで、さっぱりと召し上がれ！ アボカドの皮を器として使うので、皮がかためのものをチョイスするのがコツです。種は包丁の角を刺して回転させると、簡単に取り出せますよ。ビールやワインのヘルシーなおつまみとしても◎。
アボカドとミニトマトがゴロッと入ったメニュー。5分でパパッと作れるのも魅力です。塩とオリーブオイル、レモン汁が素材の風味を引き出します。普段の副菜としてはもちろん、お弁当の彩りおかずとしても喜ばれそうですね。グリーンとレッドのコントラストが映えます。
アボカドの濃厚さと絹ごし豆腐のなめらかさが溶け合う、やさしい口当たりの一皿。レモン汁の酸味であっさりと食べられます。カッテージチーズとしょうゆのコクのバランスも絶妙です。豆腐はしっかり水気を切ることで、水っぽくなりません。ぜひお試しを！
バターでこんがりと焼いたアボカドは、外はパリッ＆中はクリーミーでやみつきになる味わい。一口サイズで、パクパクと食べられるのもうれしいポイントです。あまり熟していない、かためのアボカドを使うと、焼くときに崩れにくくなります。とっても簡単なのに、栄養もあっておいしいイチオシのおかずです。
アボカドと納豆はあまり知られていない名コンビ。ゴマ油を垂らすことで香ばしい風味が加わり、食欲を刺激します。お好みで、わさびを加えるのもアリ。ピリッとした辛さをプラスできます。アボカドを切って納豆と和えるだけのスピードメニューなので、あと1品作りたいときにも便利です。
アボカド×キムチ×チーズの組み合わせで、キムチの辛さがほどよくマイルドになり、食べやすい味わいに。焼き色をつけたアボカドの香ばしさが、全体に奥行きを加えます。コクがありながら満足感も得られるため、ダイエット中でも物足りなさを感じにくい一品です。
■「太りそう」は誤解？ アボカドがダイエット中にも注目される理由
アボカドは脂質が多いため、「ダイエット中は避けたほうがいいのでは？」と思われがちです。しかし、アボカドに含まれる脂質の多くは不飽和脂肪酸と呼ばれる良質な脂質。さらに食物繊維も豊富なため、腹持ちが良く、食べ過ぎ対策にも役立ちます。栄養バランスを整えながら無理なく食事量をコントロールしやすい点も、ダイエット中に注目される理由のひとつです。
食べる量の目安は1日1/2個程度。活動量の多い朝や昼に取り入れると、エネルギーとして活用しやすくなります。さらに、食事のはじめに食べると、その後の食べ過ぎ対策にもつながるでしょう。アボカドを上手に取り入れて、無理なく食事を楽しんでみてください。
(Lily-bono)
今回は、数あるアボカドレシピの中でもヘルシーに楽しめるメニューをピックアップ。5分で作れる簡単レシピも多数登場するので、忙しい日にもお試しください。
ゴマ油がアボカドの、香りとコクを際立たせます。味つけは、岩塩だけとシンプルです。切って和えるだけの簡単レシピなので、置き換えダイエットメニューとしても大活躍します。アボカドは熟したものを使うのがおすすめ。トロッとした食感を堪能できて、満足度がアップします。
ごま油と塩だけ！無限に食べられるアボカドのお刺身
【材料】（2人分）
アボカド 1個
ミルびき岩塩 適量
ゴマ油 大さじ 1
【下準備】
1、アボカドは包丁を縦に入れ、種まで深く切り込みを入れ、両手でひねるように半分に分けて種を取り、果肉をスプーン等で取り出し、幅5mmに切る。
【作り方】
1、器にアボカドを盛ってミルびき岩塩をかけ、ゴマ油をたらす。
【材料】（2人分）
アボカド 1個
ミルびき岩塩 適量
ゴマ油 大さじ 1
【下準備】
1、アボカドは包丁を縦に入れ、種まで深く切り込みを入れ、両手でひねるように半分に分けて種を取り、果肉をスプーン等で取り出し、幅5mmに切る。
【作り方】
1、器にアボカドを盛ってミルびき岩塩をかけ、ゴマ油をたらす。
■【ダイエット中にもおすすめ】アボカドの人気レシピ7選
アボカドサラダ
種を取ったアボカドを器にする、おしゃれなサラダ。アボカドにレモン汁をからめることで、変色を防げます。むきエビやブロッコリーは立てるようにして立体的に盛りつけるのがポイント。見た目も華やかで、パーティーやイベントの一品としても最適です。
アボチーズ冷やっこ風
アボカド×クリームチーズを組み合わせた食べ応え抜群な一品です。かつお節とレモンじょうゆで、さっぱりと召し上がれ！ アボカドの皮を器として使うので、皮がかためのものをチョイスするのがコツです。種は包丁の角を刺して回転させると、簡単に取り出せますよ。ビールやワインのヘルシーなおつまみとしても◎。
アボカドトマトサラダ
アボカドとミニトマトがゴロッと入ったメニュー。5分でパパッと作れるのも魅力です。塩とオリーブオイル、レモン汁が素材の風味を引き出します。普段の副菜としてはもちろん、お弁当の彩りおかずとしても喜ばれそうですね。グリーンとレッドのコントラストが映えます。
アボカド豆腐サラダ
アボカドの濃厚さと絹ごし豆腐のなめらかさが溶け合う、やさしい口当たりの一皿。レモン汁の酸味であっさりと食べられます。カッテージチーズとしょうゆのコクのバランスも絶妙です。豆腐はしっかり水気を切ることで、水っぽくなりません。ぜひお試しを！
アボカドソテー
バターでこんがりと焼いたアボカドは、外はパリッ＆中はクリーミーでやみつきになる味わい。一口サイズで、パクパクと食べられるのもうれしいポイントです。あまり熟していない、かためのアボカドを使うと、焼くときに崩れにくくなります。とっても簡単なのに、栄養もあっておいしいイチオシのおかずです。
アボカドゴマ納豆
アボカドと納豆はあまり知られていない名コンビ。ゴマ油を垂らすことで香ばしい風味が加わり、食欲を刺激します。お好みで、わさびを加えるのもアリ。ピリッとした辛さをプラスできます。アボカドを切って納豆と和えるだけのスピードメニューなので、あと1品作りたいときにも便利です。
アボカドキムチーズ
アボカド×キムチ×チーズの組み合わせで、キムチの辛さがほどよくマイルドになり、食べやすい味わいに。焼き色をつけたアボカドの香ばしさが、全体に奥行きを加えます。コクがありながら満足感も得られるため、ダイエット中でも物足りなさを感じにくい一品です。
■「太りそう」は誤解？ アボカドがダイエット中にも注目される理由
アボカドは脂質が多いため、「ダイエット中は避けたほうがいいのでは？」と思われがちです。しかし、アボカドに含まれる脂質の多くは不飽和脂肪酸と呼ばれる良質な脂質。さらに食物繊維も豊富なため、腹持ちが良く、食べ過ぎ対策にも役立ちます。栄養バランスを整えながら無理なく食事量をコントロールしやすい点も、ダイエット中に注目される理由のひとつです。
食べる量の目安は1日1/2個程度。活動量の多い朝や昼に取り入れると、エネルギーとして活用しやすくなります。さらに、食事のはじめに食べると、その後の食べ過ぎ対策にもつながるでしょう。アボカドを上手に取り入れて、無理なく食事を楽しんでみてください。
(Lily-bono)