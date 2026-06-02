ごま油と塩だけ！無限に食べられるアボカドのお刺身【材料】（2人分）アボカド 1個ミルびき岩塩 適量ゴマ油 大さじ 1【下準備】1、アボカドは包丁を縦に入れ、種まで深く切り込みを入れ、両手でひねるように半分に分けて種を取り、果肉をスプーン等で取り出し、幅5mmに切る。【作り方】1、器にアボカドを盛ってミルびき岩塩をかけ、ゴマ油をたらす。