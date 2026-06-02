ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は、ゼロから仲間を集め事業を拡大してきた自身の経験をもとに、行動する人間と止まったままの人間の決定的な差を描き出している。今回、本書に深く共鳴した株式会社SDCs代表取