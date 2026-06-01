台風6号は、6月2日夜遅くから3日午前中にかけて高知県に接近する見込みです。気象台は、うねりを伴った高波や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風に警戒するよう呼びかけています。台風6号は、1日午後5時には那覇市の西南西にあって、1時間に約20キロの速さで北に進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルとなっています。台風は、高知県に2日夜遅