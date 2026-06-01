台風6号は、6月2日夜遅くから3日午前中にかけて高知県に接近する見込みです。

気象台は、うねりを伴った高波や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風に警戒するよう呼びかけています。



台風6号は、1日午後5時には那覇市の西南西にあって、1時間に約20キロの速さで北に進んでいます。

中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルとなっています。





台風は、高知県に2日夜遅くから3日午前中にかけて最も接近する見込みです。この影響で県内は大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷を伴った猛烈な雨が降る見込みです。予想される雨の量は、多い所で2日午後6時までの24時間に全域で180ミリ、3日午後6時までの24時間に全域で150ミリとなっています。また、県内は暴風となる見込みで、2日予想される最大風速は陸上が中部で20メートル、東部と西部で25メートル、海上が中部で25メートル、東部と西部で30メートルとなっています。気象台は、うねりを伴った高波や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風に警戒するよう呼びかけています。台風6号の接近にともない高知県内の交通機関にも影響が出ています。JR四国は、2日昼過ぎから土讃線で特急「あしずり」・「しまんと」が高知駅から窪川駅の間で、運休または部分運休となるほか、普通列車が須崎駅から窪川駅の間で運休または部分運休となります。また、予土線は、江川崎駅から窪川駅の間で部分運休となります。土佐くろしお鉄道は中村・宿毛線が特急・普通列車ともに昼以降順次運休となり、3日の朝の便の運休も決まっています。