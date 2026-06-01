高知市の高知中央高校の食堂跡地に6月1日、大手コンビニエンスストアの店舗が設置され、オープンしました。高知市大津の高知中央高校に6月1日オープンしたのは、コンビニ大手セブンイレブンの店舗です。セブンイレブンが高校に出店するのは、全国で初めてになります。店の広さは100平方メートルで、1200種類の商品を取り扱っています。セブンイレブンは、事業者の福利厚生を支援するため、規模や需要に応じて商