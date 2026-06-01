高知市の高知中央高校の食堂跡地に6月1日、大手コンビニエンスストアの店舗が設置され、オープンしました。



高知市大津の高知中央高校に6月1日オープンしたのは、コンビニ大手セブンイレブンの店舗です。



セブンイレブンが高校に出店するのは、全国で初めてになります。



店の広さは100平方メートルで、1200種類の商品を取り扱っています。

セブンイレブンは、事業者の福利厚生を支援するため、規模や需要に応じて商品をそろえる「コンパクト店舗」を全国で展開しています。





■井上琢己アナウンサー「生徒はQRを取得して、欲しい商品を、レジに並ばずにその場で購入」中央高校では、これまで多くの生徒が昼食に食堂を利用していました。しかし、食堂の運営事業者が物価高騰や人手不足のため継続できないと学校に相談し、5月に食堂が廃止されました。学校では、約240人の寮生が食堂を利用していたことから、弁当や飲み物などが安定的に供給できるコンビニを設けたものです。■生徒「QRコードで商品が買えるのはすごく便利」■堤知之校長「寮生の食事提供がコンビニを活用したものになるので、そこについてはクラブ顧問等を通じて、食事のバランスとかセブンイレブンと連携して考えていきたい」学校では、生徒たちの食生活に偏りが出ないよう、今後、栄養面などを表記したガイドを作成することにしています。