2026年4月に始まった自転車への“青切符”。「ルールを守れば問題ない」「危険運転を減らすために必要だ」──そんな歓迎の声が広がる一方で、現場からはまったく違う懸念も聞こえてくる。最も大きな影響を受けるのは、日々子どもを乗せて走る母親や、免許返納後に自転車を生活の足とする高齢者たちだ。113種類もの違反項目、現場警察官の裁量、そして整備されない道路環境…。この制度は本当に“安全”のためなのか。それと