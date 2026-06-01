栃⽊県上三川町の強盗殺人事件で、犯行を持ちかけたとみられ海外逃亡中の益田和彦容疑者（48）＝強盗殺人容疑で公開指名手配＝が、中間指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）＝同容疑で逮捕＝とともに犯行２日前に川崎市内のホームセンターで買い物をした可能性が浮上。集英社オンラインが入手した映像でわかった。栃木県警などは新たに襲撃実行犯のリクルーター役とみられる18歳の高校生の男を逮捕