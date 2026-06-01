次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線第12回 山梨学院・渡部瑛太横浜（神奈川）の優勝で幕を閉じた春季関東大会。その横浜と準決勝で対戦し、最後まで食らいついたのが山梨学院だった。山梨学院は、この春の選抜大会で左手首を骨折した菰田陽生（はるき）、さらにコンディション不良の檜垣瑠輝斗（るきと／ともに３年）という２枚看板を欠く苦しい状況で大会に臨んでいた。そんななか、背番号１を託されたのが２年生左