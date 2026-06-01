次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線

第12回 山梨学院・渡部瑛太

横浜（神奈川）の優勝で幕を閉じた春季関東大会。その横浜と準決勝で対戦し、最後まで食らいついたのが山梨学院だった。

山梨学院は、この春の選抜大会で左手首を骨折した菰田陽生（はるき）、さらにコンディション不良の檜垣瑠輝斗（るきと／ともに３年）という２枚看板を欠く苦しい状況で大会に臨んでいた。そんななか、背番号１を託されたのが２年生左腕の渡部瑛太だった。

横浜との準決勝。序盤から全国屈指の強力打線を相手に腕を振り続け、９回を投げ４失点ながら完投。敗れはしたものの、吉田洸二監督が「安定感があり、スターターとして機能する」と評価したように、関東大会を通じて"新たな軸"としての存在感を示した。



選抜でも好投した山梨学院の2年生左腕・渡部瑛太 photo by Ryuki Matsuhashi





【選抜でも３試合に先発】

もともと渡部は将来性を高く評価されていた左腕だ。北海道・札幌新琴似リトルシニア出身。身長180センチの長身から投げ込むストレートは、まだ爆発的な球速こそないが、腕の振りが柔らかく、ボールに力感がある。

さらにスライダー、チェンジアップを織り交ぜながら打者のタイミングを外す投球ができ、昨秋の時点から「将来的に伸びる」と周囲の評価は高かった。

そのポテンシャルが全国に伝わったのが、今春の選抜大会だった。長崎日大との初戦で公式戦初先発を任されると、６回途中１失点。甲子園という大舞台にも物怖じせず、「次はもっと自分の力を出したい」と前を向いた姿が印象的だった。

甲子園という舞台では、経験豊富な上級生でも浮き足立つことがある。だが、渡部は淡々としていた。もちろん細かな制球ミスや課題はあったが、それでも「打たれても次へ切り替える」という姿勢を貫いた。これは投手として非常に大きな資質だろう。

つづく大垣日大（岐阜）戦でも、同じく２年生のキャッチャー・光永惺音の好リードもあり、９回途中１失点でチームを勝利へと導いた。光永が言う。

「１回戦はふたりともバタバタしてしまったので、試合後に『次はしっかり落ち着いてやろう』と話し合いました。今日は緊張もなくて、落ち着いてプレーできました」

一方、渡部はこう振り返っていた。

「５回のピンチに伝令として菰田さんがマウンドまで来てくれて、『自分のピッチングをしろ』と言われて落ち着きました。後半はカットボールとスライダーのキレが少し悪くなり、球速も落ちてきたので、次は最後まで投げられるようなピッチングをしたいですね。公式戦で９回途中まで投げたのは初めてです」

準々決勝で専大松戸（千葉）に敗れたが、渡部は先発して８回途中まで２失点と好投した。

【春の関東王者相手に堂々の投球】

そして選抜後、山梨学院は春の県大会、関東大会へと進んでいく。その過程で、渡部はさらにたくましくなった。

大きかったのは、"エース"としてマウンドに立つ経験を積めたことだ。

これまでは上級生を支える立場だった。しかしこの春は、相手からすれば真っ先に攻略対象となる存在。常に試合をつくらなければいけない立場となり、その責任感が渡部を成長させた。

先述した横浜戦は、今後を占う意味でも価値のある登板だった。

横浜打線は、選球眼、対応力、スイングスピード、どれを取っても全国トップクラス。少しでも甘く入れば長打にされる。その相手に対し、渡部は逃げなかった。

もちろん失点はした。それでも、序盤に崩れず、失点後にも立て直しながら最後まで投げ抜いた。全国トップレベルを体感した経験は、夏へ向けて間違いなく財産になる。

山梨学院は近年、全国レベルの投手育成で実績を残している。そうした環境のなかで、渡部自身も試合ごとに修正を重ねている。実際、この春だけでもマウンドさばき、フィールディング、投球テンポなど、細かな部分に成長が見えた。

夏に向けて、山梨学院の投手陣はさらに厚みを増していく可能性が高い。菰田、檜垣も戻ってくるだろうし、選抜でリリーフとして存在感を示した３年生の木田倫大朗もいる。全国でも屈指の陣容だが、そのなかで渡部が台頭してきた意味は大きい。

単なる"３番手"ではない。場合によっては先発としてゲームメイクを担うこともあるだろうし、強打線相手に流れを引き寄せる存在にもなれる。長い夏を勝ち抜くうえで、複数投手の充実は不可欠。その意味でも、渡部の成長は大きな収穫だった。

山梨学院が再び全国の頂点を狙ううえで、渡部瑛太という存在は、間違いなくキーマンになるだろう。