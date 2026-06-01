2026年度のバレーボール女子日本代表は4月下旬に始動し、現地6月3日からカナダで開催される「ネーションズリーグ2026」に臨む。今年は8月の「女子アジア選手権大会」で2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得することが最大のターゲットであり、今回のネーションズリーグはそこに向けたステップのひとつに位置づけられる。けれども「前哨戦」や「腕試し」といった言葉はふさわしくない。世界の実力国18チームによって争われる