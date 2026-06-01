2026年度のバレーボール女子日本代表は4月下旬に始動し、現地6月3日からカナダで開催される「ネーションズリーグ2026」に臨む。

今年は8月の「女子アジア選手権大会」で2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得することが最大のターゲットであり、今回のネーションズリーグはそこに向けたステップのひとつに位置づけられる。

けれども「前哨戦」や「腕試し」といった言葉はふさわしくない。世界の実力国18チームによって争われる、れっきとした大型国際大会。「ネーションズリーグでは世界一を目指してがんばりたい」と言葉に力を込めるのは、アウトサイドヒッターの佐藤淑乃だ。



佐藤淑乃は来季よりイタリア・セリエAでプレーする photo by JVA/AFLO



筑波大学時代の2022年にシニアの日本代表に選出されるや、同年の世界選手権に出場した。強烈なサーブを印象づけると、そこからはメキメキと頭角を現していく。2025年から始まったフェルハト・アクバシュ監督体制の日本代表では、エースアタッカーに抜擢された。

キャプテンの石川真佑と対角を組み、アタックとサーブでチームを牽引。「ネーションズリーグ2025」と「2025女子世界選手権大会」では、いずれも4位の成績に貢献した。

所属先のNECレッドロケッツ川崎でもエースを担い、2025-26シーズンはチームをレギュラーシーズン優勝に導くと、自身もレギュラーシーズンMVPに輝いた。そうして臨む2026年の代表シーズン。佐藤は自身が置かれている立場の変化をこう語る。

「去年は代表活動が始まった際も、『どういう選手なんだろう？』という見方が多かったと思うんです。ですが、日本代表と大同生命SVリーグでそれぞれ1シーズンを過ごしたことで、試合においても相手からのマークや対応が変わっていると感じます。その自覚を持って、今年は臨まなければいけません」

そう意気込む一方で、バレーボールに対する姿勢はSVリーグのMVPに選出されたとしても変わらない。

「私がMVPをもらえたのも、本当にチームがレギュラーシーズンで優勝してくれたおかげだと思いますし、自分だけの力によるものではないと感じましたから。バレーボールに向き合う姿勢は常に謙虚で、変えることなく、これからも取り組んでいかなければならないなと感じました」

【誰にも負けない彼女の武器】

地に足をつけて、自分の現在地を確かめながら突き進む。その先にあるのは「世界ナンバーワンのアウトサイドヒッターになる」という壮大な目標だ。

「それも『今までにない選手』になりたいんです。世界的なプレーヤーで言えば、たとえばオフェンス力が強みと挙げられる選手がいますよね。私はバックアタックとサーブを強みにしていますから、それらで世界中から恐れられるようになりたい。そのふたつにおいて『世界一だな』と思われるようにがんばりたいと思っています」

2025-26シーズンのSVリーグにおいて佐藤は、今季の日本人選手最高となるバックアタック決定率34.5％をマークし、サーブポイントではリーグトップの53点を叩き出した。そのふたつが武器であることは数字の上でも明確だ。

「特にバックアタックに関しては、ディグでもレセプションでも自分がレシーブしてからアタックに入る意識は欠かさず、ずっと取り組んできました。そこは誰にも負けないと思いますし、すごく自信があります」

代表活動が始まり、5月中旬には観客を前に紅白戦が実施された。そこでは「少しミスが出てしまいましたが、バックアタックの効果率を上げていきたい」と佐藤。自信を持っているストロングポイントを携えて、ここからは各国との実戦を通して、自らにさらなる成長を課す。

ネーションズリーグへ向けて、佐藤はこのように意気込んだ。

「ネーションズリーグではまず1試合1試合で、チームとして成長していくことが大事になります。昨年はプレッシャーのかかった試合で勝ちきれなかったので、そこで勝利するために全員で勇気を持って戦いたいです。

今年はチームのミーティングでも『世界一を目指そう』という目標が掲げられました。これまでの日本だったら、おそらく『メダルを獲ろう』という具合だったと思うんです。ですが、世界一になることは自分たちにもできると信じ続けて、大会に臨みたいです」

チームとしても、個人としても、世界一へ。その真っ只中──。