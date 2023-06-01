プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「イワシの梅煮」 「桜エビとショウガのご飯」 「カボチャのしょうゆバター煮」 の全3品。 ご飯が進むイワシの梅煮、彩りの綺麗な桜エビのご飯、アレンジの効いたカボチャの煮物で食卓を彩ります。【主菜】イワシの梅煮 覚えておきたい定番の一品。いったん火を止めて味を含ませるのがポイントです。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：333K