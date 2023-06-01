【今日の献立】2026年5月30日(土)「イワシの梅煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「イワシの梅煮」 「桜エビとショウガのご飯」 「カボチャのしょうゆバター煮」 の全3品。
ご飯が進むイワシの梅煮、彩りの綺麗な桜エビのご飯、アレンジの効いたカボチャの煮物で食卓を彩ります。
【主菜】イワシの梅煮
覚えておきたい定番の一品。いったん火を止めて味を含ませるのがポイントです。
調理時間：30分
カロリー：333Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
ショウガ 1片
＜調味料＞
酒 大さじ3
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ3
水 200ml
木の芽 (あれば)適量
イワシにウロコがついていたら尾側から頭に向かって指先でなでるように取って下さい。
2. 火をいったん止めて10分置き、味を含ませる。再び中火で5分煮て、器に盛る。あれば分量外の木の芽を添える。
【主食】桜エビとショウガのご飯
桜エビのピンク色と、枝豆の緑色が食卓を華やかにしてくれます。
調理時間：1時間
カロリー：452Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
ショウガ 1片
枝豆 (冷凍)80g
お米 1.5合
昆布 (10cm角)1枚
白だし 大さじ1
酒 大さじ1
2. 炊き上がったら昆布を取り出し、枝豆を加えて全体を混ぜ、器に盛る。
生の枝豆が手に入れば、塩ゆでして加えて下さい。
【副菜】カボチャのしょうゆバター煮
いつもの煮物に飽きたらこれ。甘みと塩気が絶妙なバランスです。
調理時間：15分
カロリー：207Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
薄口しょうゆ 大さじ1/2
バター 10g
ハチミツ 大さじ1
水 200ml
ミルびき岩塩 少々
2. 粗熱が取れたら器に盛り、ミルびき岩塩を振る。
ご飯が進むイワシの梅煮、彩りの綺麗な桜エビのご飯、アレンジの効いたカボチャの煮物で食卓を彩ります。
【主菜】イワシの梅煮
覚えておきたい定番の一品。いったん火を止めて味を含ませるのがポイントです。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：333Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）イワシ 4~6尾 梅干し 2個
ショウガ 1片
＜調味料＞
酒 大さじ3
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ3
水 200ml
木の芽 (あれば)適量
【下準備】イワシは頭を切り落とし、腹に4cmほど切り込みを入れてワタを出し、流水できれいに洗って水気を拭き取る。ショウガは皮ごと薄切りにする。
©Eレシピ
イワシにウロコがついていたら尾側から頭に向かって指先でなでるように取って下さい。
【作り方】1. 鍋に＜調味料＞の材料を入れて煮たて、ショウガ、イワシ、梅干しを加える。落とし蓋をして中火で15分煮る。
©Eレシピ
2. 火をいったん止めて10分置き、味を含ませる。再び中火で5分煮て、器に盛る。あれば分量外の木の芽を添える。
©Eレシピ
【主食】桜エビとショウガのご飯
桜エビのピンク色と、枝豆の緑色が食卓を華やかにしてくれます。
©Eレシピ
調理時間：1時間
カロリー：452Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）干し桜エビ 10g
ショウガ 1片
枝豆 (冷凍)80g
お米 1.5合
昆布 (10cm角)1枚
白だし 大さじ1
酒 大さじ1
【下準備】ショウガは皮をむき、みじん切りにする。昆布はぬれ布巾で汚れを拭き取る。枝豆は解凍して、サヤから取り出す。お米は炊く30分前に水洗いし、ザルに上げておく。
©Eレシピ
【作り方】1. 炊飯器にお米を入れ、白だしと酒を加えて炊飯器の1.5合目盛までの水を加えたらひと混ぜし、干し桜エビ、ショウガ、昆布をのせて炊く。
©Eレシピ
2. 炊き上がったら昆布を取り出し、枝豆を加えて全体を混ぜ、器に盛る。
©Eレシピ
生の枝豆が手に入れば、塩ゆでして加えて下さい。
【副菜】カボチャのしょうゆバター煮
いつもの煮物に飽きたらこれ。甘みと塩気が絶妙なバランスです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：207Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）カボチャ 1/4個
薄口しょうゆ 大さじ1/2
バター 10g
ハチミツ 大さじ1
水 200ml
ミルびき岩塩 少々
【下準備】カボチャは種を取り、所々皮をそぎ落としてひとくち大に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にカボチャの皮を下にして並べ、＜調味料＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら落とし蓋をして10分煮る。
©Eレシピ
2. 粗熱が取れたら器に盛り、ミルびき岩塩を振る。
©Eレシピ