プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「高野豆腐とキャベツの卵炒め」 「豚ひき肉のエスニックサラダ」 「レンジで簡単蒸しナス」 の全3品。 ヘルシーな卵炒めに、ナンプラーの香りが食欲をそそるサラダ、辛さが病みつきになる蒸しナスです。【主菜】高野豆腐とキャベツの卵炒め 栄養価の高い高野豆腐を炒め物に。丼にするのもオススメです。 ©Eレシピ 調理時間：10分 カロリー：