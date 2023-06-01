【今日の献立】2026年5月29日(金)「高野豆腐とキャベツの卵炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「高野豆腐とキャベツの卵炒め」 「豚ひき肉のエスニックサラダ」 「レンジで簡単蒸しナス」 の全3品。
ヘルシーな卵炒めに、ナンプラーの香りが食欲をそそるサラダ、辛さが病みつきになる蒸しナスです。
【主菜】高野豆腐とキャベツの卵炒め
栄養価の高い高野豆腐を炒め物に。丼にするのもオススメです。
調理時間：10分
カロリー：389Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
キャベツ 1/4個
塩 少々
溶き卵 2個分
＜調味料＞
オイスターソース 大さじ1
酒 大さじ1
砂糖 少々
しょうゆ 小さじ1
サラダ油 大さじ1
2. ＜調味料＞の材料を加え、汁気がなくなったら溶き卵を流し入れ、全体にザッと混ぜ合わせて器に盛る。
【副菜】豚ひき肉のエスニックサラダ
野菜がたっぷり食べられる、彩り鮮やかなサラダです。紫玉ネギは普通の玉ネギでも代用OK。
調理時間：10分
カロリー：270Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
春雨 70g
キュウリ 1本 トマト 1個
紫玉ネギ 1/4個
塩 少々
スイートチリソース 大さじ1
ナンプラー 大さじ1/2強 レモン汁 大さじ1/2
春雨の水分はしっかりきってください。
キュウリは斜め薄切りにし、さらに細切りにする。紫玉ネギは薄切りにする。キュウリと紫玉ネギをボウルに入れて塩を振って手でもみ、しんなりさせる。
【副菜】レンジで簡単蒸しナス
コチュジャン入りのピリ辛ダレが後引くおいしさです。
調理時間：15分
カロリー：86Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
＜ネギみそダレ＞
酢 大さじ1/2
みそ 小さじ1
コチュジャン 大さじ1.5
砂糖 大さじ1
細ネギ (みじん切り)大さじ3
白ゴマ 少々
ヘルシーな卵炒めに、ナンプラーの香りが食欲をそそるサラダ、辛さが病みつきになる蒸しナスです。
【主菜】高野豆腐とキャベツの卵炒め
栄養価の高い高野豆腐を炒め物に。丼にするのもオススメです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：389Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）高野豆腐 2枚
キャベツ 1/4個
塩 少々
溶き卵 2個分
＜調味料＞
オイスターソース 大さじ1
酒 大さじ1
砂糖 少々
しょうゆ 小さじ1
サラダ油 大さじ1
【下準備】高野豆腐は水で柔らかくもどし、軽く水気を絞って、幅1cmの棒状に切る。キャベツはザク切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、高野豆腐を焼き色がつくまで炒める。キャベツを加え、塩を振って蓋をし、しんなりするまで蒸し焼きにする。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞の材料を加え、汁気がなくなったら溶き卵を流し入れ、全体にザッと混ぜ合わせて器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】豚ひき肉のエスニックサラダ
野菜がたっぷり食べられる、彩り鮮やかなサラダです。紫玉ネギは普通の玉ネギでも代用OK。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：270Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）豚ひき肉 100g
春雨 70g
キュウリ 1本 トマト 1個
紫玉ネギ 1/4個
塩 少々
スイートチリソース 大さじ1
ナンプラー 大さじ1/2強 レモン汁 大さじ1/2
【下準備】春雨を袋の指定時間ゆでてザルに上げ、続けて豚ひき肉を色が変わるまでゆで、ザルに上げる。トマトはヘタを取り、ザク切りにする。
©Eレシピ
春雨の水分はしっかりきってください。
キュウリは斜め薄切りにし、さらに細切りにする。紫玉ネギは薄切りにする。キュウリと紫玉ネギをボウルに入れて塩を振って手でもみ、しんなりさせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに＜調味料＞の材料を入れ、全ての材料を加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】レンジで簡単蒸しナス
コチュジャン入りのピリ辛ダレが後引くおいしさです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：86Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）ナス 2本 塩 小さじ1
＜ネギみそダレ＞
酢 大さじ1/2
みそ 小さじ1
コチュジャン 大さじ1.5
砂糖 大さじ1
細ネギ (みじん切り)大さじ3
白ゴマ 少々
【下準備】ナスはヘタを切り落とし、長さを半分に切って縦4等分に切る。塩水に通して耐熱ボウルに入れ、ラップをして電子レンジで6分加熱する。
©Eレシピ
【作り方】1. レンジ後しばらくそのまま置き、粗熱が取れたら水気をきって器に盛る。＜ネギみそダレ＞の材料を混ぜ合わせてナスにかけ、白ゴマを振る。
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