プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「高野豆腐とキャベツの卵炒め」 「豚ひき肉のエスニックサラダ」 「レンジで簡単蒸しナス」 の全3品。
ヘルシーな卵炒めに、ナンプラーの香りが食欲をそそるサラダ、辛さが病みつきになる蒸しナスです。

【主菜】高野豆腐とキャベツの卵炒め
栄養価の高い高野豆腐を炒め物に。丼にするのもオススメです。

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調理時間：10分
カロリー：389Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

高野豆腐  2枚
キャベツ  1/4個
  塩  少々
溶き卵  2個分
＜調味料＞
  オイスターソース  大さじ1
  酒  大さじ1
  砂糖  少々
  しょうゆ  小さじ1
サラダ油  大さじ1

【下準備】

高野豆腐は水で柔らかくもどし、軽く水気を絞って、幅1cmの棒状に切る。キャベツはザク切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、高野豆腐を焼き色がつくまで炒める。キャベツを加え、塩を振って蓋をし、しんなりするまで蒸し焼きにする。

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2. ＜調味料＞の材料を加え、汁気がなくなったら溶き卵を流し入れ、全体にザッと混ぜ合わせて器に盛る。

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【副菜】豚ひき肉のエスニックサラダ
野菜がたっぷり食べられる、彩り鮮やかなサラダです。紫玉ネギは普通の玉ネギでも代用OK。

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調理時間：10分
カロリー：270Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

豚ひき肉  100g
春雨  70g
キュウリ  1本 トマト  1個
紫玉ネギ  1/4個
  塩  少々
  スイートチリソース  大さじ1
  ナンプラー  大さじ1/2強   レモン汁  大さじ1/2

【下準備】

春雨を袋の指定時間ゆでてザルに上げ、続けて豚ひき肉を色が変わるまでゆで、ザルに上げる。トマトはヘタを取り、ザク切りにする。

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春雨の水分はしっかりきってください。
キュウリは斜め薄切りにし、さらに細切りにする。紫玉ネギは薄切りにする。キュウリと紫玉ネギをボウルに入れて塩を振って手でもみ、しんなりさせる。

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【作り方】

1. ボウルに＜調味料＞の材料を入れ、全ての材料を加えて混ぜ合わせ、器に盛る。

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【副菜】レンジで簡単蒸しナス
コチュジャン入りのピリ辛ダレが後引くおいしさです。

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調理時間：15分
カロリー：86Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

ナス  2本   塩  小さじ1
＜ネギみそダレ＞
  酢  大さじ1/2
  みそ  小さじ1
  コチュジャン  大さじ1.5
  砂糖  大さじ1
  細ネギ  (みじん切り)大さじ3
白ゴマ  少々

【下準備】

ナスはヘタを切り落とし、長さを半分に切って縦4等分に切る。塩水に通して耐熱ボウルに入れ、ラップをして電子レンジで6分加熱する。

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【作り方】

1. レンジ後しばらくそのまま置き、粗熱が取れたら水気をきって器に盛る。＜ネギみそダレ＞の材料を混ぜ合わせてナスにかけ、白ゴマを振る。

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