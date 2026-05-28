バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎選手（26）が、大麻を所持していた疑いで警視庁に逮捕されたことが報じられた。認否は明らかにされていない。 佐藤容疑者は2メートルを超える長身のミドルブロッカーで、チームは今月11日から東京・北区で合宿中だったという。 報道によると、佐藤容疑者は5月27日、板橋区内のパチンコ店で大麻を所持していた疑いが持たれている。 大麻や覚せい剤