バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎選手（26）が、大麻を所持していた疑いで警視庁に逮捕されたことが報じられた。認否は明らかにされていない。

佐藤容疑者は2メートルを超える長身のミドルブロッカーで、チームは今月11日から東京・北区で合宿中だったという。

報道によると、佐藤容疑者は5月27日、板橋区内のパチンコ店で大麻を所持していた疑いが持たれている。

大麻や覚せい剤などの違法薬物は、少量の所持でも犯罪となる。大麻については、特別な許可がある場合を除き、所持・栽培・譲り受け・譲り渡しが禁止されており、個人の嗜好目的でも違法だ。

営利目的でない所持でも拘禁刑が科され、覚せい剤などより危険性が高い薬物では、さらに重い刑罰が規定されている。

公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は同日、HP上で佐藤容疑者の逮捕を伝えるとともに、「日頃よりお世話になっております関係者の皆様、そして応援してくださるファンの皆様の信頼を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。

佐藤容疑者を2026年度バレーボール男子日本代表の登録から抹消したことを報告した。

薬物事件、今後の流れ

薬物事件で逮捕されると、後の身柄拘束が長期化しやすい。

警察は逮捕後、48時間以内に被疑者を検察官へ送致するか、釈放するかの判断を行う。検察官は送致を受けたら24時間以内に「勾留」を請求するか、被疑者を釈放するかを判断する。

検察官が勾留請求を行い、それが裁判官により認められると、10日から最大20日間、身柄が拘束される。その後起訴されれば刑事裁判にかけられ、有罪判決が行われれば実刑または執行猶予となる。

なお、著名人が薬物犯罪をした場合、刑事処分のほかにも、CM契約の解除など、仕事やイメージへの影響も大きい。

薬物の強い依存性と再起に向けた支援

佐藤容疑者が自ら大麻を使用したのか、仮にそうだったとして常習性があったのか、どのように入手したのかなど、詳細はまだ何もわかっていない。

一般に、薬物には強い依存性があり、使用を開始すると自力での中止が困難になるとされている。しかし、刑罰だけでは根本的な解決にならず、治療や支援体制がなければ再犯のリスクが高い。

もし、薬物依存に陥った場合、回復と社会復帰を果たすためには、本人の更生に向けた取り組みが今後の焦点となることはいうまでもないが、それが功を奏するためには、専門機関での治療、家族や周囲のサポート体制を整えることが、不可欠だ。