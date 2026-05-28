天皇皇后両陛下主催のフィリピン大統領夫妻を歓迎する宮中晩さん会が開かれました。27日夜、両陛下は宮殿で大統領夫妻を出迎えられ、皇后さまは大統領夫人とチークキスを交わされました。宮中晩さん会には、秋篠宮ご夫妻、愛子さま、佳子さま、悠仁さまなど皇族方のほか、高市総理大臣やフィリピンの閣僚など約90人が出席しました。陛下は「両国が海でつながる親しい隣国として、今後も緊密な交流を続け、平和で可能性にあふれる未