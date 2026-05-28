天皇皇后両陛下、フィリピン大統領夫妻招き宮中晩さん会　振袖姿の愛子さまは音楽など様々な話題で歓談　悠仁さまも初出席

天皇皇后両陛下主催のフィリピン大統領夫妻を歓迎する宮中晩さん会が開かれました。

27日夜、両陛下は宮殿で大統領夫妻を出迎えられ、皇后さまは大統領夫人とチークキスを交わされました。

宮中晩さん会には、秋篠宮ご夫妻、愛子さま、佳子さま、悠仁さまなど皇族方のほか、高市総理大臣やフィリピンの閣僚など約90人が出席しました。

陛下は「両国が海でつながる親しい隣国として、今後も緊密な交流を続け、平和で可能性にあふれる未来を共に織りなし、繁栄していくことを期待いたします」と述べられ、先の大戦の激戦地となったフィリピンとの関係について「両国の間には、過去に苦難の時期もありました」とした上で、「相互理解と信頼を育むために努力を積み重ねてきました」と述べられました。

大学の授業を終えタキシード姿で宮中晩さん会に初めて出席した悠仁さまは、ソフトドリンクのグラスで愛子さまと乾杯されました。

宮内庁によりますと、悠仁さまはフィリピンの閣僚から大学生活について尋ねられ、英語を交えて説明されていたということです。

また、振袖姿の愛子さまは音楽や日本の観光地など、様々な話題で歓談されました。