プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏となすの味噌炒め 丼ぶり 簡単10分！基本の作り方」 「ザクザクポテチサラダ」 「オクラのゴマ汚し」 の全3品。 がっつり食べたい日にオススメの丼、食感が楽しいサラダ、箸休めに最適なゴマ汚しのバランスの良い献立です。【主食】鶏となすの味噌炒め 丼ぶり 簡単10分！基本の作り方 ©Eレシピ 調理時間：10分 カロリー：805Kcal レシピ