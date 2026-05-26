北秋田市の合川小学校では、地震を想定した避難訓練が行われました。訓練の後には防災集会も開かれ、児童たちは悲しい歴史を教訓にしながら命を守る方法を確認し、防災への意識を高めました。旧合川南小学校などが統合してできた、北秋田市の合川小学校。校内放送「緊急放送。緊急放送。地震発生。机の下に隠れてください」合川小学校では、日本海中部地震が発生した5月26日にあわせて毎年、避難訓練を行っています。訓練は「授業