北秋田市の合川小学校では、地震を想定した避難訓練が行われました。



訓練の後には防災集会も開かれ、児童たちは悲しい歴史を教訓にしながら命を守る方法を確認し、防災への意識を高めました。



旧合川南小学校などが統合してできた、北秋田市の合川小学校。



校内放送

「緊急放送。緊急放送。地震発生。机の下に隠れてください」



合川小学校では、日本海中部地震が発生した5月26日にあわせて毎年、避難訓練を行っています。





訓練は「授業中に大きな地震が発生し、家庭科室から火が出た」という想定です。地震を想定した訓練を繰り返し行っている合川小学校。全校児童約120人は、3分半ほどで校庭への避難を終えました。訓練のあとに開かれたのが、防災集会です。潟上市出身の水中写真家、中村征夫さんが講師を務めました。60年のキャリアを持ち、世界各地の海で生き物などを撮影してきた中村さん。忘れられないできごとがあります。水中写真家 中村征夫さん「ものすごく大きな地震が来て『これはやばい。家がつぶれる』と思ったんですよね。それで民宿のお母ちゃんが『早く逃げて』って」1993年7月。北海道の奥尻島を取材で訪れていた中村さん。北海道南西沖地震で被災しました。滞在していた民宿は、海からわずか30メートルほどの所にありました。中村征夫さん「くつはこうと思ったら『そんな場合じゃない』って言われてだから裸足で高台に向かって走りました」「何分後に来るかわからない。地震の後、津波が。のんびりなんかしてられないね」「『どこに集合しようね』『集まろうね』ってみんなで日ごろから話し合っておくことがとても大事かなと思います。とにかく1歩でも上に上ってほしい。全部避難する道をちゃんと（事前に）自分で確保しておいてほしい」児童たちは、改めて、いつ・どこで起こるかわからない災害に備えることの大切さを確認しました。5年生「ふだんから高い場所を覚えておいていざという時に覚えておいた高いところに上れるように準備しておきたいです」6年生「津波は怖いから、、、危険な目にあわないようにちゃんと津波が来たらちゃんとした行動をとりたいと思いました」日本海中部地震から43年。子どもたちは、これまでにおきた災害の悲しい歴史を胸に刻みながら、防災への意識を高めました。♢♢♢♢♢ABS秋田放送ではきょうから3日間、ラジオ番組でも防災に関する特集を放送しています。放送した内容はウェブ上やスマートフォンのアプリ、ラジコで聴くことができます。ABSラジオの防災特集ページをご覧いただき、ぜひ、お聴きください。

※ラジコで聞くにはこちら

https://radiko.jp/share/?sid=ABS&t=20260526090000