104人が死亡しこのうち100人が津波で亡くなった日本海中部地震の発生から43年が経ちました。13人の児童が津波で命を落とした男鹿市の海岸にはことしも遺族が訪れ冥福を祈りました。1983年5月26日に起きた日本海中部地震。男鹿市の加茂青砂海岸に遠足で訪れていた、北秋田市の旧合川南小学校の児童13人が津波で命を落としました。遺族は毎年、地震が発生した時間に合わせて海岸近くの慰霊碑を訪れています。よく晴れていた、43年前