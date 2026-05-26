104人が死亡しこのうち100人が津波で亡くなった日本海中部地震の発生から43年が経ちました。



13人の児童が津波で命を落とした男鹿市の海岸にはことしも遺族が訪れ冥福を祈りました。



1983年5月26日に起きた日本海中部地震。



男鹿市の加茂青砂海岸に遠足で訪れていた、北秋田市の旧合川南小学校の児童13人が津波で命を落としました。



遺族は毎年、地震が発生した時間に合わせて海岸近くの慰霊碑を訪れています。





よく晴れていた、43年前のあの日。「今度は車いすかな」「そんな～まだまだ大丈夫だよ」「いつまで来れるかね」「一緒に連れてきてね」当時小学4年生の長女＝有希子さんを失った福岡史恵さんです。娘と話をしたいと、毎年この海を訪れています。あの日、津波に襲われ食べられなかったお弁当を今年も作ってきました。福岡史恵さん「いつもこどものおやつですみません」ほかのご遺族「いつまでも4年生だもの」福岡さん「いつまでも4年生だもの仕方ないよな」43年が経ち、加茂青砂地区の景色は変わりました。それでも、残された遺族の悲しみは変わりません。福岡さん「あの時もファンタ持ってきたよね、ファンタも飲まなかったもんな」「きょうかあさん6時に起きて、墓参りして、ファンタとプリンあげてきたから食べなさい、おいしいよ、食べれ」伝えきれないほど、たくさんの思いがありました。福岡さん「やっぱり生きていてほしかったなって」「だからこそ当時の思いを大切にして命を助けてあげられなかった分、親として何かできることがあればなと作ってきてます」あの日から43年。変わらない思いとともに、冥福の祈りがことしも捧げられました。♢♢♢♢♢遺族の中には今もなお強い後悔を抱え続けている人がいます。同じ悲しみを二度と繰り返さないために。‟あの日”の出来事、そして長い間、胸の内にしまい続けてきた思いを少しずつ語り始めた遺族を取材しました。♢♢♢♢♢北秋田市に住む三浦欽一さん81歳です。三浦欽一さん「ここ何年かのうちに状況はものすごく変わってしまったんだけども」43年前、この加茂青砂の海岸で、5年生だった長女、民子さんを津波で亡くしました。あの日から後悔し続けていることがあります。‟あの日”のことは人前で話すことをなるべく避けてきました。「ミニバスやったな、ミニバスで先輩方に連れて歩いてもらって」 「こっち（妻）のほうバスケットでインターハイ行ったりしてるからそういうの受けて自分もお母さんさ『やってみたい』っていうことだったですね」「あなたもちょっとせっかく来てくださった、しゃべってって、民子、自分の思いを、民子の大事な思いを喋って、ここさ来いって、せっかく」妻 ハナさん「いいです…」「何年経っても、やっぱり、話すとなれば、涙が先に出てしまうので話したくないです…（沈黙）結構、明るくて、あの、元気のいい活発な子でした。 友達思いっていうかしら、そういうところもあった、やさしさもあったのかなって思ってます」ハナさん「習字もだけど、折り紙折ったり手先が器用であったからそういうのつくるのが好きで」欽一さん「ちっちゃい学校だけど友達はいっぱい、1つの学校だからみんな仲良しで暮らしてきた」「孫たちに投影することもあるんですよ、民子がいればこういう状況だったのかなって」ハナさん「47年生まれだから（生きていれば）54歳、数えの55歳なったな」成長した姿を、想像し続けてきました。孫が、民子さんの年齢を超えたことをきっかけに、少しずつ当時のことを話そうと考えるようになった三浦さん。43年間、後悔していることを明かしました。欽一さん「走ってらうちに下の方青砂のところ見たらいたくきれいに見えたので、担任の先生が、『欽さんあそこでご飯食べればいってねが』っていうことで、後ろの車と話して、途中まで降りて、駐車場に車止めた」当時、遠足に向かうバスを運転していた三浦さん。地震発生時は大きな揺れに気がつきませんでした。海岸で弁当を食べようとしたその時、津波に襲われました。一瞬の出来事で何が起きたかもわからないまま、気がつくと海に浮かんでいたといいます。自分は、地元の人に救助されましたが、民子さんを含む13人が帰らぬ人となりました。欽一さん「許されないこと。許されない。 自分の子どもが朝元気に出て、そういう姿で帰って来るっていうのは。（遠足の）行程に対する、いろんた欠点がいっぱいあったもんで」地震が起きた1983年、旧合川南小学校の裏手に建てられた慰霊碑。毎年欠かさず清掃に訪れ、手を合わせてきました。かつては何人もの遺族が訪れていたといいます。欽一さん「ここも、ここも、ここも、それから、これも、親の方も同級生がいっぱいいるんですよ、3人亡くなってる、同級生」「私たちも80ですので…」当時の出来事を直接知る遺族は少なくなっています。欽一さん「すみません、忙しいところ、ありがとう、ありがとうございますあら、いっぱいだな」今は周辺の小学校と統合してできた合川小学校の子どもたちも清掃に参加しています。児童「水できれいにするぜ！」児童「俺、上の方やるから下の方頼むね」これまで参加していたのは旧合川南小学校の学区に住む子どもだけ。去年はわずか4人でした。悲惨な出来事を風化させてはならない。ことしから5年生全員が参加することになりました。先生「ここぴかぴかにお願いしますね。 特にお名前の所 ぴかぴかにお水良くつけて」毎年来てくれる5年生に民子さんの姿を重ねることもあるという三浦さん。見守り続けていくことが自分の責任と考えています。欽一さん「手、手でなでないで、けがするから」「頑張ってもらってありがとう」欽一さん「1年ぶりにきれいになってありがたい」児童「あっちもやりますか」欽一さん「うん？いい、いい、大丈夫ここだけで」「こんなにきれいにしてもらって“ありがたい”ってしゃべってる、よかったなぁ」自分と民子さんの感謝を伝えました。先生「みなさんきれいにしてくれてありがとうございました」合川小学校では今後、防災の授業で三浦さんに当時の話を聞く機会を設けることも考えています。先生「聞こえる？何か、先輩たちからの声」児童「風の音」先生「風の音も聞こえるね、ここに眠っているって初めて知ったよね。ひとつ知識も覚えましたので。思い出してくださいね」欽一さん「感謝のしようがないほどありがたいです」「辛い思いが後世に残らないように自分たちの行動のどこかに入ってると思いますので感謝しながら見守っていきたい」毎年、険しい岩場の間をぬって民子さんが見つかった浜辺を目指します。きょう26日は妻のハナさんや息子夫婦、そして孫とともに加茂青砂の海岸へ。民子さんは大きな岩のかげで見つかったと言いますが長い年月が経って風景は様変わりしました。それでも民子さんを思う気持ちに変わりはありません。「安らかに休んでくださいっていうのと、自分が一緒にいて助けられなかったそういうもどかしさ」「いっぱい持ってますのでとにかく慰霊っていうかきょうはその分少しでも離れてる分が一緒になって生きていければなと」「災難っていうかこういうことが起きないように協力できることはできるしさっきはも話したようにただ祈るだけ、のことだけだと思いますが、いずれそういう平和な世の中っていうかただそういう願いが聞けるように願うばかりですね」日本海中部地震から43年。失った命の重み、その記憶と今の思いを語り継ぐことを誓って三浦さんはこれからも前へと歩み続けます。※5月26日午後6時15分のABS news every.でお伝えします