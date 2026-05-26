今年3月、男鹿市で発生した小型風車の倒壊事故では、県や市が事故を把握したのは倒壊が確認されてから1か月以上後のことでした。鈴木知事は重大な事故が発生した際、地元自治体への速やかな報告を義務化するよう、国に要望すると明らかにしました。今年3月、男鹿市野石に設置された小型の陸上風車が倒壊しているのが見つかりました。発電事業者が倒壊を確認したのは今年3月16日。国への報告は速やかに行ったものの市や県が事故を把