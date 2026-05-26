今年3月、男鹿市で発生した小型風車の倒壊事故では、県や市が事故を把握したのは倒壊が確認されてから1か月以上後のことでした。



鈴木知事は重大な事故が発生した際、地元自治体への速やかな報告を義務化するよう、国に要望すると明らかにしました。



今年3月、男鹿市野石に設置された小型の陸上風車が倒壊しているのが見つかりました。



発電事業者が倒壊を確認したのは今年3月16日。



国への報告は速やかに行ったものの市や県が事故を把握したのはその1か月以上後でした。





風車の重大事故が発生した際、国への報告が法律で義務付けられています。男鹿市は独自のガイドラインで速やかな報告を求めていますが、努力義務にとどまっているのが実情です。鈴木知事は26日に開かれた県議会の県政協議会で、事故を早急に把握できなかったことを重く受け止めているとして次のように述べました。鈴木知事「県では繰り返しですけど経済産業省に対して事故原因の早期究明や安全基準等の見直しのほか制度化されていない重大事故発生時の地元自治体への報告の義務化について5月29日に要望活動を行うこととしております」県内で後を絶たない風車の事故。県は発電事業者に原因究明と再発防止策を講じるよう求めています。※5月26日午後6時15分のABS news every.でお伝えします