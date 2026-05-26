水道料金の値上げについて話し合う秋田市の審議会が開かれ、新たな改定率と試算が示されました。4人家族の場合、1か月の水道料金は平均で現在より1,529円高い、7,502円になると試算されています。秋田市の上下水道料金を話し合う今年度2回目の審議会が開かれ、来年度から3年間の料金改定について意見が交わされました。施設の老朽化や人口減少に伴う水道料金の値上げ。審議会ではまず市民から寄せられた意見が紹介されました。「料