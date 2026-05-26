水道料金の値上げについて話し合う秋田市の審議会が開かれ、新たな改定率と試算が示されました。



4人家族の場合、1か月の水道料金は平均で現在より1,529円高い、7,502円になると試算されています。



秋田市の上下水道料金を話し合う今年度2回目の審議会が開かれ、来年度から3年間の料金改定について意見が交わされました。



施設の老朽化や人口減少に伴う水道料金の値上げ。



審議会ではまず市民から寄せられた意見が紹介されました。





「料金高騰を市民に負担させるのはますます人口減少につながるのでは」「スタジアムを作るのにお金をまわすよりも上下水道にお金をまわしてほしいです。他県から引っ越してきましたが、本当にがっかりしています」「貴方たち（職員）の給料も39％カットしてみたらいかがでしょうか？39％の値上げという重みをしっかりと考えて計画を立てていただきたい」市民から寄せられた44件の意見。9割近くが値上げについて、ネガティブなものでした。新スタジアムの整備など、いわゆる箱物事業を中心に税金の使い方を批判する意見が多く見受けられました。ただ水道料金は、「税金に頼らずに料金収入による運営」、つまり受益者負担による独立採算制が原則と法律で定められています。委員からは料金改定以前に水道事業の成り立ちや仕組みについて周知が必要との意見が出されました。委員「パブリック・コメントをみてもスタジアムをやめて税金をかけるなら水道料金に回してくれとかですね」「すべからく上下水道事業の仕組みに対しての基本的な周知が不足している」委員「料金改定が避けられない中で市民の方々にわかりやすく伝えるのが大事」「払っている料金の何％が何に使われているのかっていうのがわかるといい」審議会では具体的な改定率や料金について話し合いが行われました。「改定率が高すぎる」という前回・先月の議論を踏まえて水道局が新たに提示した改定案は、上水道の平均改定率を39％から32％へ、下水道の平均改定率を23％から18％に引き下げます。4人家族の場合、1か月の水道料金は平均で現在より1,529円高い、7,502円になると試算されています。審議会は大筋でこの改定内容を了承し、答申の提出に向けて7月に改めて会議を開きます。今後は低所得者向けの支援策などについて議論を進める方針です。※※5月26日午後6時15分のABS news every.でお伝えします