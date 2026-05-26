能代市の会社が新たなリモートコミュニケーションツールを県内の企業として初めて導入しました。新たな働き方の創出が期待されます。 ■コミュニケーションツールの特徴は 能代市に本社がある能代電設工業は、秋田市や福島、東京にも拠点を構えていて、グループ会社を含めると全国に広いネットワークを持っています。拠点間の物理的な距離を超え、社員同士がより自然に、より気軽に