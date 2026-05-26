能代市の会社が新たなリモートコミュニケーションツールを県内の企業として初めて導入しました。



新たな働き方の創出が期待されます。

■コミュニケーションツールの特徴は

能代市に本社がある能代電設工業は、秋田市や福島、東京にも拠点を構えていて、グループ会社を含めると全国に広いネットワークを持っています。





■どんなことができる？

拠点間の物理的な距離を超え、社員同士がより自然に、より気軽にコミュニケーションがとれる環境を整えたいと導入したのが、常時接続型のリモートコミュニケーションツール「tonari（トナリ）」です。「tonari」は、時間を決めて向き合う従来のウェブ会議システムとは異なり、まるで同じ空間を共有するように、ほとんど遅延がなく等身大の相手と視線を合わせて会話できるのが特徴です。能代電設工業では、「tonari」を使って主に本社と東京の営業所や、鹿角のグループ企業とつないでいます。

利用している社員は、場所は離れていても「すぐそこにいるかのように」会話できることを実感していると話します。



そのため、これまでよりも出張の回数を減らすことができ、出張費の抑制につながったり、ひらめいたときにアイデアの交換がすぐにできたりというメリットがあるということです。



また、従来のウェブ会議では上半身しか画面には映りませんが、「tonari」は、相手の全身が等身大で映るため、身振り手振りを交えたコミュニケーションができるうえ、相手のオフィスの様子も見ることができます。



カメラはスクリーンの中央付近に内蔵されているため、相手と視線を合わせてアイコンタクトをしながら自然な会話ができます。

■ダイヤルを回すと離れた事務所がすぐそこに

スクリーン脇のダイヤルを回すだけでつなぐ場所を簡単に選ぶことができるほか、専用のモニターを使って資料や映像などを一緒に見ながら作業することもできるということです。



能代電設工業は、このシステムを使うことで、会議だけでなく日常的な雑談や相談といった「ちょっとした会話」から生まれる相乗効果に期待していて、技術講習への活用など、新たな働き方の創出を目指したい考えです。

■導入のきっかけは同僚の東京赴任

能代電設工業 総務部長 小松茜さん

Q.「tonari」の導入の経緯は？

「拠点だったり、一緒に頑張る仲間が増えたことがひとつの大きな（導入の）経緯です。その中でも、東京営業所の開設が一番大きくて、一緒に能代で働いていた所長が赴任したということで、この『tonari』を導入して、壁一枚向こうに東京があるというような感覚で仕事ができるというのがすごく大きな意味なんじゃないかと思っています」



Q.導入後、業務の質や内容の変化は？

「従来のオンラインの会議システムとは違って、時間を決めずにコミュニケーションがとれるというのが一つの魅力だと思ってます。電話や会議システムだと時間を決めて、『始まりますよ』『終わりますよ』というのがあったと思うんですけど、それとは違って『tonari』だったら本当にすぐそこにいるように、相手の雰囲気とか、そのときの状況っていうのもリアルタイムでわかるので、そういったところではコミュニケーションがとりやすくなったなって思っています」



Q.今後の活用方法は？

「会社の中でも講習会とか研修会っていうのは、これからどんどんやっていかなければいけないことだと思うので、そういった点では拠点が離れていても同じ質でみんなに教育だったり、提供できるものっていうのがリアルタイムでできるんじゃないかなと思っています。あと技術継承ですね。あとちょっとした気づきとかも共有することによって新しいアイデアとかもどんどん増えるんじゃないかなと思っています」