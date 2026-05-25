トクリュウ犯罪の逮捕者が後を絶たない。警視庁は5月25日までに、強盗未遂などの疑いで安達慎哉容疑者（20）＝栃木県矢板市＝や、同県小山市に住む男性（19）など少年を含む計6人を逮捕した。容疑者の中には秘匿性の高い通信アプリを使用し、"指示役"と連絡をとっていた者もいるといい、警視庁はトクリュウが絡む犯行とみて捜査している。【写真】「金髪に袴姿で笑顔を浮かべ...」トクリュウとして逮捕された安達慎哉容疑者ほか