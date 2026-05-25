トクリュウ犯罪の逮捕者が後を絶たない。警視庁は5月25日までに、強盗未遂などの疑いで安達慎哉容疑者（20）＝栃木県矢板市＝や、同県小山市に住む男性（19）など少年を含む計6人を逮捕した。容疑者の中には秘匿性の高い通信アプリを使用し、"指示役"と連絡をとっていた者もいるといい、警視庁はトクリュウが絡む犯行とみて捜査している。

【写真】「金髪に袴姿で笑顔を浮かべ...」トクリュウとして逮捕された安達慎哉容疑者ほか

事件があったのはJR大久保駅から徒歩3分ほどの距離にある酒買取り店。安達容疑者らは白昼堂々、この会社の事務所を襲った。

「容疑者らは4月7日14時10分ごろ、酒店に配達員を装って侵入し、40代の従業員に熊よけのスプレーを噴射した上、ステッキで突くなどして、金品を盗もうとした疑いがある。従業員は幸い、バックヤードに避難したためケガはなかったということです。

安達容疑者は現場には行っておらず、犯行用のスプレーなどを事前に購入していた"準備役"だった。警視庁はこれまで逮捕した栃木県在住の少年4人を"実行役"、19歳の男を "運転役兼実行役"とみて、捜査を進めています」（キー局社会部記者）

被害に遭った事務所では、3月にも窃盗未遂事件が起きていた。事件の実行犯はまだ逮捕されていないが、竹前海斗容疑者（28）、美結容疑者（25）が指示役として絡む強盗殺人事件との関連が囁かれているという。

「3月の事件の際、金品などが盗まれる被害はありませんでしたが、酒店の窓ガラスが割られるなどして警視庁が犯人の行方を追っていた。この犯行の際に使われた車が、栃木県上三川町の強盗殺人で、4月中旬から被害者宅の周辺で目撃されていた"黒の軽ワゴン車"の特徴と酷似しているのです。

捜査関係者によれば、警視庁は複数のトクリュウグループで、"襲撃先リスト"や犯行用車両が共有されている可能性も視野に入れている」（同前）

窃盗に使われた軽ワゴンらしき車は、竹前容疑者夫妻が住んでいた横浜市内のアパート周辺でも目撃されていた。近隣住民らも事件後の取材に、「駐車場の同じ月極の枠に、白のBMWと黒の軽自動車が交互に停まっていた」と答えている。

さらなる"上位指示役"の存在もささやかれるなか、取材班は安達慎哉容疑者が住む実家を訪れた。容疑者の父母が、狼狽した様子で取材に語る。

「慎哉はあんなことする人間じゃない」

「先週土曜日の朝7時頃、黒のワンボックスと乗用車に乗って警察がぞろぞろと来て、警察手帳と裁判所の逮捕状みたいな紙を見せられました。『新宿の事件について、息子さんからお話を聞く』としか聞かされなかったので、詳しいことは今朝のニュースで知ったんですよ。

慎哉はその後、10時くらいに警察と一緒に部屋から出てきて、そのまま逮捕された。おまわりさんからは家に入ってきたと同時に、『息子さんのところに行かないでください』と言われたので、一言も話せていないんです」（安達容疑者の父親）

両親によれば、安達容疑者は4人兄弟の末っ子。高校卒業後に就職し、最近は栃木県内にある牧場で働いていたという。

「卒業したあとすぐは、料理を学ぶために地元の温泉旅館で働いていたんです。そこでは、冷凍食品ばかりを出すみたいで、『修行にならない』と泣きながら辞めたいといつも言っていてね。結局、4か月ほどで辞めました。

その後すぐに、高校の友達の紹介で酪農の仕事に就きました。『牛に体当たりされたんだよー』と嬉しそうに話すこともあり、やりがいを感じているように見えた。牧場の社長と奥さんにもすごく可愛がられていたんだよね。逮捕後に一度、社長にご挨拶へ行ったら『よくわかんないんだけど、気にしなくていいですよ。慎哉はあんなことする人間じゃないから』と言ってくれました。

出かける時は必ず『かあちゃん、行ってくる』って言うし、帰りも『かあちゃん今から帰るよ』って連絡する子でした。最近も不審な様子は一切なかったです」（安達容疑者の母親）

父親がさらに続ける。

「たまに『ちょっと金がないから2000円貸してくれ』とか、そういうことはありましたけど、俺も知り合いに借りるよりはいいだろうと思って、家庭内で節度をもってやっていたことです。おそらく、15万円くらいは借しがあるかな。もしかしたら、お金に困っていたのかな……」

息子の逮捕に、ショックを隠しきれない様子の両親。母親は安達容疑者がトクリュウ犯罪に関わった可能性があることを悔やんでいた。

「たまたま、何かのきっかけでそういう人たちと接点があってやってしまったんでしょうか。それが仲のいい先輩とか……。上の指示があったからって、断ることはできなかったのかな。

でももう20歳すぎたから、いいこと悪いことは区別できたわけで。どんな事情があれ悪いのはうちの息子だから……。被害に遭われた方には本当に申し訳ないと思います」

連日、世間を賑わせるトクリュウ犯罪。警視庁はさらなる指示役の逮捕にむけ、捜査を進めている。

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