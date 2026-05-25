【著者インタビュー】小川洋子さん／『劇場という名の星座』／集英社／1925円【本の内容】「ホタルさんへの手紙」「内緒の少年」「一枚の未来を手にする」「スプリングゲイト」「こちらへ、お座り下さい」「サークルうてな」「長すぎた幕間」「劇場は待っている」──いずれも東京・日比谷にある帝国劇場（現在、建て替えのため休館中）を舞台にした、全8編からなる小説集。《時に、劇場を箱にたとえる人がいる。すぐにリボンを解