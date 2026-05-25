【著者インタビュー】小川洋子さん／『劇場という名の星座』／集英社／1925円

【本の内容】

「ホタルさんへの手紙」「内緒の少年」「一枚の未来を手にする」「スプリングゲイト」「こちらへ、お座り下さい」「サークルうてな」「長すぎた幕間」「劇場は待っている」──いずれも東京・日比谷にある帝国劇場（現在、建て替えのため休館中）を舞台にした、全8編からなる小説集。《時に、劇場を箱にたとえる人がいる。すぐにリボンを解き、中を覗き込まないではいられない人。そっと持ち上げ、重みを胸に抱き寄せる人。（中略）自分がどんな愛され方をしているか、劇場は知らない》。劇場と劇場にかかわる人すべてへの敬意と愛情がこもり、読後、劇場へ足を運びたくなる。

劇場で働く方はそのまま小説にしたいような言葉を話される

老朽化による建て替えのため、2025年2月から休館している帝国劇場。小川洋子さんの『劇場という名の星座』は、長い歴史のある帝国劇場を舞台に、劇場で働くさまざまな人に光を当て、劇場に流れる特別な時間を描いた短編集である。

小川さんの小説は、たとえ現代を舞台にしていても、ここではないどこかだと感じさせる。その小川さんが、依頼されて現実の場所を舞台に小説を書くということは異例のことだ。別の小説のために帝国劇場を取材したのがきっかけで、当時の劇場の支配人から執筆の依頼を受けて企画は始まった。

「いろいろ心配はありました。現実にある場所を題材にして書くという経験が今までなかったので、ご依頼いただいた時は私に書けるだろうかと思いました。私が劇場に足を運ぶようになってまだ10年ほどなので、もっと思い入れが深い方たちを裏切る結果になりはしないかというのも心配でしたね。

劇場を小説の形で残したいと言ってくださった元支配人の方が、本当に真剣なご様子で、小説の力を信じてくださっているのがよくわかったので、お引き受けしました」

まだ10年ほど、といっても、その間の小川さんの観劇体験は濃密で、住まいのある関西から東京やその他の都市にも足を延ばしてさまざまなミュージカルを観てきた。

「デビュー当時は赤ん坊のおしめを替えながら小説を書いていました。それからずっと、お弁当をつくりながら、野球のユニフォームを洗濯しながら、時間をやりくりして書いてきたんですけど、子どもが大きくなって、好きなだけ時間を使って小説を書いていいとなった時、全部の時間を自分のためだけに使えるっていうのが苦しくなったんですね。人のために時間を使えることがどんなに幸せだったか、改めて気がつきました。

そんな時に偶然、ミュージカルを観る機会があって。それから若い俳優さんたちを応援する気持ちで観続けました。人間が、汗をかき、唾をとばして、せりふと動きで人を感動させるのを、作家にはそんなことはできないなと羨望の眼差しで眺めつつ、案外、小説と舞台はかけ離れていないなとも感じていました」

帝国劇場を舞台にした小説を書くと決めてからは、劇場にかかわるさまざまな人に会って話を聞いた。最初に取材したのは劇場の案内係の女性で、彼女から話を聞く中で、それまでの不安は「書きたい」という気持ちに変わったそうだ。

「劇場で働く方たちって、キラキラした、そのまま小説にしたいような言葉を話されるんです。実際、そのまま小説にした言葉もたくさんあります。彼女に話を聞いたあと、別の案内係の方が劇場で働いていた時のことを書いた私家版の本を元支配人の方が貸してくださったり、知り合いの編集者が『実家じまいをしていたら帝国劇場の芝居のパンフレットが1冊だけ出てきて、父がこういう芝居に行った記憶がないんだけれど』って教えてくれたり。

なにげなく口にされた言葉とかその時の表情とか、バラバラないろんなものがつながり始めました。取材の各回でそういうことが起きるので、タイトルにした『星座』という言葉も自然に浮かびました。一番星もあれば、強い光を放っていない星もあり、それぞれがつながって星座を描くイメージです」

ちなみに案内係の話と実家じまいでパンフレットが出てきた話は、最初の短編「ホタルさんへの手紙」でみごとに接続されているのでぜひ本を手にとってほしい。

パンフに名前は載らないが、舞台になくてはならない仕事

会いたい人がいたらどんどん言ってください、と言われ、小川さんは本当にいろんな劇場関係者に会いに行った。売店で働く人や、出演者の着到板の名前を書く人、俳優の付き人、楽屋係、通訳など、演出家や俳優だけでなく、裏方として働く人たちに会って話を聞いている。

「稽古ピアノ」という係の女性が小説に出てくる。本番ではなく稽古のためにピアノを弾く役割で、パンフレットの後ろのほうに「稽古ピアノ」として名前が載っている人のことが気になっていた小川さんが、会ってみたいと希望したそうだ。

「長すぎた幕間」という短編には「劇場専門の背負い屋」をしている男が出てきて、「劇場というところは」「思いも寄らない仕事に従事している人間が、大勢集まっている場所です」ときっぱり言うので危うく信じそうになるが、「背負い屋」はさすがに小川さんの創作とのことである。

「黙々と着到板に名前を書いている人、エレベーターのボタンをタイミングよく間違えないように押している人。パンフレットに名前は載らないけど舞台になくてはならない仕事をしている方たちを知って、私が小説に書きたいと思ってずっと探していた人が、劇場には集まっているんだなと思いました」

ほとんどの人には見えない、劇場に棲みついたふしぎな少年が小説に出てくる。名前はないが、少年のモデルは日本の商業演劇を支えた劇作家・演出家の菊田一夫だ。

少年が寝泊まりしているという設定の、ロビー2階のステンドグラス裏の細長いスペースは、小説の中だけに存在しているようにも思えるのに、これは実際に帝国劇場にあったものだという。

小説の刊行を機に小川さんは帝国劇場ゆかりの名優たちと対談していて、彼らが「あんな場所があったんですね」と驚いていた。2030年開業予定の新劇場では、どんな物語が紡がれていくのだろう。

【プロフィール】

小川洋子さん（おがわ・ようこ）／1962年岡山市生まれ。早稲田大学第一文学部卒。1988年「揚羽蝶が壊れる時」で海燕新人文学賞を受賞し作家デビュー。1091年「妊娠カレンダー」で芥川賞、2004年『博士の愛した数式』で読売文学賞と本屋大賞、同年『ブラフマンの埋葬』で泉鏡花文学賞、2006年『ミーナの行進』で谷崎潤一郎賞・2013年『ことり』で芸術選奨文部科学大臣賞、2020年『小箱』で野間文芸賞、2026年『サイレントシンガー』で毎日芸術賞を受賞。2007年にフランス芸術文化勲章シュバリエを、2021年に紫綬褒章を受章している。

取材・構成／佐久間文子

※女性セブン2026年6月4日号