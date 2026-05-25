山田あいは2024年12月にグラビアデビューを果たし、1年あまりで大人気グラドルとなった新星だ。バストは豊かで、体は細くて手脚は長く、顔が小さい。グラビアの神様がつくったとしか思えない圧倒的なプロポーションと、攻めっ気のある大胆な衣装で人気を博している。彼女はどんな思いでグラビアの仕事に向き合っているのか。発売中のグラビアムック『PARADE2026春号』の撮影直後にインタビューした。【写真】人気急上昇グラドル