【書評】『作家と編集者』／錦見映理子、蝉谷めぐ実、藤野恵美、乗代雄介・著／創元文芸文庫／836円【評者】澤田瞳子（小説家）作家という人間は世間一般には、不可思議な存在と思われているらしい。同時に作家に伴走する編集者にも興味を抱く方が多いのは、とかく得体の知れぬように見える作家に対し、勤め人である編集者はまだ理解しやすいと映るためかもしれない。本作は2025年4月に刊行された小説雑誌「紙魚の手帖」vol.22