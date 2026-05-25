【書評】『作家と編集者』／錦見映理子、蝉谷めぐ実、藤野恵美、乗代雄介・著／創元文芸文庫／836円

【評者】澤田瞳子（小説家）

作家という人間は世間一般には、不可思議な存在と思われているらしい。同時に作家に伴走する編集者にも興味を抱く方が多いのは、とかく得体の知れぬように見える作家に対し、勤め人である編集者はまだ理解しやすいと映るためかもしれない。

本作は2025年4月に刊行された小説雑誌「紙魚の手帖」vol.22の同タイトル特集に寄稿された、作家と編集者をテーマとする四篇の短編から成るオリジナルアンソロジー。小説と短歌を共に手がける錦見映理子、時代小説界の期待の新鋭たる蝉谷めぐ実、児童文学からミステリーまで幅広いジャンルで活躍する藤野恵美、そして純文学分野での活躍めざましい乗代雄介と実に多彩な顔触れが、あるいは狂気すら漂う、あるいは厳しさと信頼に彩られた、作家と編集者のありかたを紡ぐ。

作家と編集者が世にいればこそ、作品は商品として世の中に送り出される。とはいえ本書に描かれる姿がどの程度現実を反映しているかをここでくどくど解説するのは、まったく野暮極まりない。「もしかして」という疑いを通じて虚実の境を淡く霞ませる本アンソロジーは、創作の描き得る無限の可能性を読者に提示しているためだ。

乗代雄介の「金城氏」は、そんな特色がことに強く発揮された一篇だ。主人公は東京創元社の金城颯氏（ちなみに同名編集者が同社に実在する）から執筆依頼を受けた作家・乗代雄介。彼は織田作之助賞および芸術選奨文部科学大臣賞受賞といった現実の筆者が経験する出来事に遭遇しながら依頼原稿のための創作ノートを作り、2025年4月刊行の「紙魚の手帖」のための短編を完成させる。その果ての出来事に接したとき、さて作家と編集者の関係とはなにかと読者は改めて考えさせられるはずだ。読書好きであればあるほどより深く没頭し得る愛するべき一冊である。

※週刊ポスト2026年6月5日・12日号