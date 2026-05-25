1980年のデビュー以来、ドラマ、映画を中心に活躍を続けるベテラン人気俳優の内藤剛志氏が、『週刊ポスト』にて日々の思いを正直に綴るコラム連載「多面体道理論」。主演映画の公開を直前に控えた氏が、映画への、そして劇場への愛を語ってくれた。＊＊＊連載の担当が雑談中に、こんな問いをしてきました。──内藤さんの映画におけるオールタイム・ベスト10は、どの作品になりますか？これは危険な質問です（笑）。