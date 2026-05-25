1980年のデビュー以来、ドラマ、映画を中心に活躍を続けるベテラン人気俳優の内藤剛志氏が、『週刊ポスト』にて日々の思いを正直に綴るコラム連載「多面体道理論」。主演映画の公開を直前に控えた氏が、映画への、そして劇場への愛を語ってくれた。

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連載の担当が雑談中に、こんな問いをしてきました。

──内藤さんの映画におけるオールタイム・ベスト10は、どの作品になりますか？



これは危険な質問です（笑）。僕が映画について語り始めると、平気で2、3時間はしゃべり続けます。それよりもまず、何を基準にベスト10を決めればよいのか。

主演俳優で決めます？ それこそ映画にはハリウッド作品もあれば、フランス、イタリア、韓国、世界各国に名作が存在しますけど……。基準がアバウトなまま、その中からベスト10を選ぶのは、やっぱり無理、途方に暮れます。

そういえば、映画にはシリーズ作品もありますよね。代表的なのは渥美清さん主演の『男はつらいよ』。もし、全50作品の中から、ベスト1を選べと問われても、これもまた、非常に難しい。結局、基準をマドンナに定めますか、というところから始めなければいけなくなる（笑）。

ただ、印象深いシーンとなると、すぐに思い浮かぶのが、第25作『男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花』での寅さんのプロポーズ。物語の詳細は省きますが、ついに寅さんが浅丘ルリ子さん演じるクラブ歌手のリリーに「俺と所帯持つか」と口にします。それまでマドンナたちに対し、具体的な愛の告白をしてこなかった（できなかった）寅さんが「所帯持つか」と言ったのです。このシーン、強烈なインパクトがありました。それは僕だけが受けた衝撃ではなく、当時、劇場で観た知人の話では、その瞬間、あまりの驚きに会場内の空気がザワザワッと揺らいだらしい。

考えてみると、劇場は実に不思議で魅力的な空間といえます。他人同士が2時間なら2時間、暗闇で一緒にスクリーンを見つめ、笑い合い、涙を流したりもする。ときには、それらの感情が増幅されることさえある。そして、作品のエンドロールが流れ、会場内が明るくなったとき、それぞれが他人に戻り、自分の生活へと帰っていく。暗闇の中で届けられた作品の想いという名の種を抱きながら。

来たる6月12日より、僕が主演する『劇場版 旅人検視官 道場修作』が全国公開されます。スタッフ、キャスト、みんなで力を合わせ、種を作り上げました。どうか劇場で受け取っていただき、胸の奥の片隅で育ててもらえたら、うれしいです。

【プロフィール】

内藤剛志（ないとう・たかし）／1955年、大阪府出身。1980年に『ヒポクラテスたち』で映画デビュー。以後、ドラマ、映画を中心に活動、1995年から2001年にかけて27クール連続ドラマ出演の日本記録を樹立。6月12日より『劇場版 旅人検視官 道場修作』がTOHOシネマズ日比谷ほか、全国で劇場公開される

※週刊ポスト2026年6月5・12日号