高市早苗首相が2026年6月23日、沖縄県糸満市の平和記念公園で営まれた沖縄全戦没者追悼式でのヤジに対し、「いま日本は戦争をやっておりません」などとコメントしたことを受け、れいわ新選組の八幡愛前衆院議員が同日にXを更新し、高市氏を批判した。「沖縄だけに押しつけてはならない」高市氏があいさつを始める前から、「9条を守れ！」「24万人に謝れ！」「戦争反対！」などのヤジが飛び交い、そのままスピーチを開始しても、「