台風7号は、25日(木)には強い勢力で沖縄の南に進み、25日(木)から27日(土)頃にかけて、沖縄に接近する見込みです。台風の進路によっては、先島諸島と沖縄本島地方で、大荒れ、大しけ、警報級大雨となるおそれがあります。また、台風が運んでくる湿った空気が、本州付近の梅雨前線の活動を活発化する可能性もあります。今後の情報に注意してください。台風7号は25日〜27日頃、沖縄に接近梅雨前線を活発化するおそれも非常に強い台