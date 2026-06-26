前半、ボールを奪う田中碧。ソックスのふくらはぎ部分に複数の切れ込みが入っている（カメラ・山崎　賢人）スポーツ報知

田中碧のソックスがビリビリ 本田圭佑「嘘やろ？」柿谷曜一朗が説明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 北中米W杯で田中碧のビリビリソックスに注目が集まった
  • NHK解説の本田圭佑が「ソックスめっちゃ破けてません？」と指摘し話題に
  • 柿谷曜一朗さんがふくらはぎの圧を逃すためと説明し本田は半信半疑だった
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