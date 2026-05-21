乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。5月14日（木）の放送では、6期生の森平麗心（もりひら・うるみ）さんと岩手県を旅した、映像配信サービス・Lemino（レミノ）の番組「乃木坂、逃避行。」の思い出を語りました。乃木坂46の賀喜遥香【遥香をどこかに連れてって】賀喜：普段インドアであまり外に出かけない私の代わりに、生徒（リスナー）の