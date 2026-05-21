乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。5月14日（木）の放送では、6期生の森平麗心（もりひら・うるみ）さんと岩手県を旅した、映像配信サービス・Lemino（レミノ）の番組「乃木坂、逃避行。」の思い出を語りました。

乃木坂46の賀喜遥香

賀喜：普段インドアであまり外に出かけない私の代わりに、生徒（リスナー）のみんなが私のアクリルスタンド（アクスタ）や写真などを持って、私の分身“ちびはるか”と旅に行ってもらい、旅先で一緒に写真を撮ってきてもらう授業になります。今回も皆さんが私をいろんなところへ連れて行ってくれたみたいです♪ どこに行けるんでしょうか？ 楽しみです！ 早速チェックしていきましょう！＜生徒からのメッセージ＞「少し前の『乃木坂、逃避行。』で、賀喜遥香さんと森平麗心さんが行っていた場所に、聖地巡礼で行ってきました。流鏑馬を初めて体験して、私も的に当てることができました！ でも、遥香さんは1回で的に当てていて本当にすごいと思いました。イルミネーションを見に行った日は雪も降っていて、景色がとてもきれいでした。こんな素敵な場所を知ることができて、とてもうれしかったです！」（茨城県 28歳）

生徒（リスナー）から届いた写真

賀喜：ありがとうございます！ 行ってくれてる〜！ 後輩の森平麗心ちゃんと一緒に、岩手県に行ったんですよ。「乃木坂、逃避行。」というLeminoで配信されている番組で行ったんですけど、いろんなことをしたんですよ。雪で遊んだり、イルミネーションを見たり、そこでの写真を（生徒さんが）撮ってくれました。「しずくいしYU-YUファーム」さんで、流鏑馬という馬に乗って走りながら、弓を引いて的を射るみたいな、それを体験できる施設があって、やらせていただいたんですよ。そうしたら意外と「才能がある！」って褒められた（笑）。日常生活ではなかなか気づけなかったけど「私って、流鏑馬の才能あったんだ〜！」と思って（笑）。一発でできたんですよ！ 弓道もやったことがなかったから、弓を引くのにこんなに力がいるんだって感じたし、狙いを定めるのがめっちゃ難しかったけど、超楽しかった！ あと「うるみ工芸」でも、漆のお茶碗に絵付けをして（オリジナルの）お茶碗を作ったりしましたが、そこへ聖地巡礼して、全部のところで写真を撮ってくれてる！ ありがとうございます！雪景色だし、めちゃくちゃ冬なのに私（のアクスタが）ノースリーブで楽しそう（笑）。「来たよ！」っていうポーズをしてるけど、絶対に寒いだろ〜（笑）。冬の格好したアクスタってないのかな？ あまりイメージないかも。アクスタって夏のツアーでよく発売されているから、夏の格好はあるけど、もしかしたら上着を着てモコモコしたアクスタはないのかも。でも、この生徒さん的には、これがお気に入りのアクスタなんだろうな。連れて行ってくれてありがとう！ かわいい〜♡ 聖地巡礼も愛がないとできないことだと思うので、うれしい〜！

乃木坂46の賀喜遥香



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