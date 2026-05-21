株式会社ビクセンは、「2027年ビクセンオリジナル天体カレンダー」に掲載する作品を募集している。応募締切は7月18日（土）。 同社が毎年発行しているオリジナルカレンダーへの掲載作品を募集中。2027年版カレンダーへの掲載と同時に、「天体ポスター」などのビクセンの宣伝物でも使用される可能性がある。 選者は天体写真家・天文ジャーナリストの大野裕明氏。 募集作品 天体写真を