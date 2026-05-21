株式会社ビクセンは、「2027年ビクセンオリジナル天体カレンダー」に掲載する作品を募集している。応募締切は7月18日（土）。

同社が毎年発行しているオリジナルカレンダーへの掲載作品を募集中。2027年版カレンダーへの掲載と同時に、「天体ポスター」などのビクセンの宣伝物でも使用される可能性がある。

選者は天体写真家・天文ジャーナリストの大野裕明氏。

募集作品

天体写真をはじめ、星野写真、星景写真など、星や宇宙にまつわる写真

応募資格

プロ・アマ問わず

応募規定

応募点数に制限なし。撮影時期も問わず

応募方法

郵送またはWebで応募可能

https://www.vixen.co.jp/post/260518k/

締切

【郵送】2026年7月18日（土）必着

【Web】2026年7月18日（土）23:59

贈賞

発表

入選作品数：12～15点程度 賞金：2万円 副賞：「2027年ビクセンオリジナル天体カレンダー」※組写真は、構成する全ての写真を含めて1点として扱う

2026年9月30日（水）までにビクセンWebサイトで

選者

大野裕明……1948年福島県福島市生まれ。星の村天文台名誉台長。「見ておもしろい星雲星団案内」「図説 天体観測入門」「星空手帖」など著書多数。天体写真家・天文ジャーナリストとして活躍。