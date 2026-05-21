「ビクセンオリジナル天体カレンダー」2027年版の掲載作品が募集中
株式会社ビクセンは、「2027年ビクセンオリジナル天体カレンダー」に掲載する作品を募集している。応募締切は7月18日（土）。
同社が毎年発行しているオリジナルカレンダーへの掲載作品を募集中。2027年版カレンダーへの掲載と同時に、「天体ポスター」などのビクセンの宣伝物でも使用される可能性がある。
選者は天体写真家・天文ジャーナリストの大野裕明氏。
募集作品
天体写真をはじめ、星野写真、星景写真など、星や宇宙にまつわる写真
応募資格
プロ・アマ問わず
応募規定
応募点数に制限なし。撮影時期も問わず
応募方法
郵送またはWebで応募可能
https://www.vixen.co.jp/post/260518k/
締切
【郵送】2026年7月18日（土）必着
【Web】2026年7月18日（土）23:59
贈賞入選作品数：12～15点程度 賞金：2万円 副賞：「2027年ビクセンオリジナル天体カレンダー」
※組写真は、構成する全ての写真を含めて1点として扱う
発表
2026年9月30日（水）までにビクセンWebサイトで
選者
大野裕明……1948年福島県福島市生まれ。星の村天文台名誉台長。「見ておもしろい星雲星団案内」「図説 天体観測入門」「星空手帖」など著書多数。天体写真家・天文ジャーナリストとして活躍。